Семчев опроверг слухи о госпитализации

Актер Александр Семчев опроверг информацию о госпитализации, которая появилась в СМИ ранее. В комментарии «Звезде» Семчев заявил, что слухи не соответствуют реальности, и в данный момент он находится дома в добром здравии.

«Я в реанимации? Я дома… Это утка», - отметил актер.

Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что известный актер якобы попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. К счастью, эти слухи не нашли подтверждения.