СМИ: врачи реанимируют Александра Семчева

СМИ сообщили о госпитализации актера Александра Семчева в тяжелом состоянии. По их информации, в данный момент мужчину везут в больницу.

Как сообщает паблик Mash, у актера диагностированы серьезные проблемы с сердцем. Сейчас медики пытаются восстановить его сердечный ритм.

Однако позже выяснилось, что озвученная информация не соответствует действительности. В комментарии «Звезде» Семчев заявил, что находится дома и хорошо себя чувствует, а опубликованные СМИ данные являются слухами.