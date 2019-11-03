Российская военная полиция проводит патрулирование по двум маршрутам в Сирии

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, военные следуют по двум маршрутам - Камышлы - Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака и Кобани – Шиух-Фаукани провинции Алеппо.

Тем не менее, боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, они обстреляли колонну военнослужащих США, двигавшихся по трассе М4 в направлении границы с Ираком.

Напомним, 22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого проходит российско-турецкое патрулирование.