Российская военная полиция проводит патрулирование по двум маршрутам в Сирии
Патрулирование проходит в соответствии с подписанным в Сочи меморандумом, заключенным между РФ и Турцией.
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Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, военные следуют по двум маршрутам - Камышлы - Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака и Кобани – Шиух-Фаукани провинции Алеппо.
Тем не менее, боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, они обстреляли колонну военнослужащих США, двигавшихся по трассе М4 в направлении границы с Ираком.
Напомним, 22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого проходит российско-турецкое патрулирование.