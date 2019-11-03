Боевики обстреляли американскую колонну в Сирии

Россия и Турция продолжают реализацию положений совместного меморандума о взаимопонимании в Сирии. Третьего ноября российская сторона продолжила патрулирование по маршрутам Камышлия – Дейруна-Ага в провинции Эль-Хасака и Кобани – Шиух-Фаукани в провинции Алеппо.

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков, боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий на территории Идлибской зоны деэскалации. Второго ноября был зафиксирован 31 обстрел.

С американской стороны также получена информация об обстреле колонны военнослужащих США. Она двигалась по дороге М4 в направлении границы с Ираком и подверглась атаке в шести километрах от населенного пункта Телль-Тамер. Жертв в результате обстрела удалось избежать.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.