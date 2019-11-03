«Чудесная рекомендация»: Песков объяснил жест Путина на просьбу выделить денег
Владимир Путин пригрозил кулаком в ответ на просьбу директора калининградского парка выделить около полумиллиарда рублей на велодорожки.
© Видео: Пресс-служба президента России © Фото: Пресс-служба президента России
В Кремле прокомментировали «угрозу» Владимира Путина в адрес директора парка «Куршская коса». На встрече в Светлогорске российскому президенту рассказали о планах построить велодорожку длиной 41 километр. Реализация проекта оценивается в 451 миллион рублей. Услышав об этом, Путин в шутку показал кулак.
«Ничего себе у вас велодорожки!» - удивился президент.
Он добавил, что в подобных ситуациях зачастую запрашиваются одни суммы, а тратятся совершенно иные.
Как заявил Дмитрий Песков в эфире «России 1», жест президента является «чудесно сформулированной рекомендацией».