«Чудесная рекомендация»: Песков объяснил жест Путина на просьбу выделить денег

В Кремле прокомментировали «угрозу» Владимира Путина в адрес директора парка «Куршская коса». На встрече в Светлогорске российскому президенту рассказали о планах построить велодорожку длиной 41 километр. Реализация проекта оценивается в 451 миллион рублей. Услышав об этом, Путин в шутку показал кулак.

«Ничего себе у вас велодорожки!» - удивился президент.

Он добавил, что в подобных ситуациях зачастую запрашиваются одни суммы, а тратятся совершенно иные.

Как заявил Дмитрий Песков в эфире «России 1», жест президента является «чудесно сформулированной рекомендацией».