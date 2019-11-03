Бутина получила новый российский паспорт

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина прибыла в родной Барнаул и получила новый российский паспорт. Предыдущий документ россиянки был отобран сотрудниками ФБР США.

О получении паспорта Бутина рассказала на странице в социальной сети. Девушка подчеркнула, что вновь является полноценным гражданином Российской Федерации.

© Мария Бутина Facebook

«Мне выдали новый паспорт. Прежний российский внутренний паспорт был отобран и подло не возвращен мне сотрудниками ФБР. Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств», - написала Бутина.

Мария Бутина вернулась в Россию 26 октября. В США россиянка была приговорена к 18 месяцам заключения за якобы «работу иностранным агентом без регистрации».