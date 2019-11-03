Песков предрек развал ГТС Украины без российского газа

Россия готова заключить соглашение с Украиной по поставкам газа, однако для этого Киев должен пойти навстречу Москве. С такой позицией выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он рассказал: на этой неделе в Бельгии прошли трехсторонние переговоры между РФ, Украиной и Еврокомиссией.

«Упирается это все в одно: нужно ли транзитировать через Украину? Ну конечно, нужно. Очевидно, что нужно», - отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков пояснил, что без транзита газотранспортная система Украины «просто развалится», однако российская сторона не собирается этим пользоваться.

«Президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину», - добавил он в эфире «России 1».

Напомним, по итогам трехсторонних консультаций представители РФ заявили о готовности работать по европейским стандартам, а также о возможности продлении существующего договора.