Важное, но не обязательное: в Кремле оценили решение Дании по «Северному потоку - 2»

Проект «Северный поток - 2» был бы реализован вне зависимости от того, какое решение вынесла датская сторона, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», - сказал он.

Напомним, строительство газопровода будут проводить на континентальной части Дании к юго-востоку от Борнхольма. Этот маршрут сочли наиболее безопасным и соответствующим экологическим нормам.

Кроме того, Песков прокомментировал прошедшие накануне переговоры РФ, Украины и Еврокомиссии по газу.

«Это необходимо для самой Украины. Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится», - отметил он в эфире «России 1».

Трехсторонние консультации прошли накануне в Бельгии. Представители сторон обсудили продление контракта на транзит газа из России в Европу по территории Украины в 2020 году, после того как окончится действие десятилетнего соглашения.