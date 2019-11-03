Величайшая охота на ведьм в истории США: как Трампа пытаются отстранить от власти

Конгресс США официально запустил процедуру импичмента. Белый дом назвал это «величайшей в истории Америки охотой на ведьм» и «вопиющей попыткой одной партии уничтожить президента».

Среди конгрессменов, которые проголосовали «за», практически все - демократы, в числе противников - все республиканцы. И хоть в Конгрессе большинство демократов, перевес получился небольшой.

«Мы создаем рабочие места и убиваем террористов, а демократическая партия окончательно сходит с ума, объявляя импичмент», - заявил Трамп.

Слушания по резолюции были больше похожи на костюмированную вечеринку: конгрессмены для наглядности принесли с собой не карты и диаграммы, а яркие декорации. Демократы нарядились патриотами - выступали на фоне большого бумажного флага США. А республиканцы принесли с собой плакат с собором Василия Блаженного «Импичмент в советском стиле».

Резолюция означает еще не сам импичмент, а начало открытой процедуры его подготовки. То есть теперь демократы смогут обнародовать любую информацию с целью уличить президента в незаконных действиях, вызывать любых свидетелей на допросы хоть по Украинскому делу, хоть по поводу связей Трампа с Россией.

Демократы в Конгрессе рубят на корню все идеи и предложения Трампа. Едва Трамп пообещал пригласить Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, и Конгресс тут же отвечает резолюцией против участия России во встречах Большой Семерки.

Впрочем, как бы ни старались конгрессмены, мало кто верит, что импичмент и правда будет объявлен. А значит, судьба президента - в руках рядовых американцев. Но и они разделились на два лагеря.

Подробности политической борьбы между Республиканской и Демократической партиями - в репортаже Юлии Васильченко.