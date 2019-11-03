Умерла исполнительница «гимна» советского прогноза погоды Мари Лафоре

Французская певица и актриса Мари Лафоре ушла из жизни в возрасте 80 лет.

Как сообщает издание Le Point со ссылкой на ее семью, она скончалась в швейцарском городе Женолье в Швейцарии через месяц после празднования юбилея. О причинах смерти артистки не сообщается.

Мари Лафоре (настоящее имя - Майтена Думенак) родилась в городе Сулак-сюр-Мер во Франции в 1939 году. В 19 лет она победила в конкурсе песен на радио, куда пришла вместо заболевшей сестры. Спустя несколько лет к артистке пришел настоящий успех.

В 1960 году она сыграла в киноленте «На ярком солнце» вместе с Аленом Делоном. Во Франции ее называли «девушка с золотыми глазами» - по названию фильма 1961 года, в нем Лавфоре исполнила главную роль.

В СССР Лафоре получила известность благодаря композициям «Manchester et Liverpool», «Viens, viens» и «Mon amour, mon ami». Советский зритель знает мелодию «Manchester et Liverpool» благодаря прогнозу погоды, она на протяжении многих лет звучала в телепрограмме «Время».