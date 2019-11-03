С актерами из «Игры престолов» и «Сумерек»: история отравления Скрипалей станет сериалом

В Британии приступили к съемкам телевизионного сериала по мотивам отравления Скрипалей. В центре сюжета - простые жители Солсбери, которые совершенно случайно попали в водоворот большой шпионской истории.

Рабочее название киносерии так и звучит - «Солсбери». Она будет состоять из трех частей. Снять сериал решила компания BBC. Создатели признаются: они не собираются точно следовать фактам. «Солсбери» - это художественное осмысление трагедии. Так, пока не известно, появятся ли в сериале туристы из России - Петров и Боширов.

Подробности сериала держат в тайне. Огласили только список актеров. Главную роль Сергея Скрипаля исполнит Марк Эдди, сыгравший короля Баратеона в «Игре престолов». По имеющимся данным, в картине примут участие Мианна Беринг, известная по «Сумеркам», и Рейф Сполл.

«Это неподобающее и незрелое отношение к жителям Солсбери и, в частности, к жертвам и их семьям. Как родители сержанта Ника Бейли, который был отравлен этим веществом, мы считаем, что у нашей семьи, как и у семей других жертв, нет нужды в напоминании. Мы до сих пор пытаемся прийти в себя после того, что случилось в прошлом году», - жалуется семья пострадавшего от отравления полицейского.

Местные жители рассуждают: смотреть сериал они не будут, он им попросту неинтересен.

Племянница Скрипаля Виктория, комментируя происходящее, сообщила, что видит в теледраме политический контекст.

«Шоу должно продолжаться дальше. И если оно не пришло к своему логическому заключению - мы никого не взяли под стражу. Мы, скажем так, никого не похоронили. Все это надо отыгрывать - вложены немалые деньги в этот спектакль», - считает она.

Напомним, Скрипали были обнаружены в марте 2018 года в бессознательном состоянии. Следствие выдвинуло версию об их отравлении нервно-паралитическим веществом, которое якобы производится в России. Никаких доказательств, впрочем, Британия не предоставила. Впоследствии, по данным Лондона, Скрипали пришли в себя и были выписаны из больницы после долгого курса лечения.

Все подробности о съемках сериала и реакции местных жителей - в репортаже Евгения Ксензенко.