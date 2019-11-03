Граффити в память о Мотороле появилось в Донецке: таймлапс-видео

В центре Донецка появилось граффити в память о легендарном Мотороле. Картину создали на стене жилого дома. На граффити изображены сам Моторола, флаг ДНР, эмблема батальона «Спарта» и надпись: «Знай наших». «Звезда» публикует видео с процессом нанесения рисунка.

Арсен Павлов с позывным Моторола был командиром батальона «Спарта» самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Он погиб 16 октября 2016 года в лифте своего дома в Донецке в результате срабатывания взрывного устройства. В ДНР в убийстве Моторолы обвинили украинские спецслужбы. Павлову было 33 года.