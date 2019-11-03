На Украине изобрели «несбиваемую» ракету «Молния»

Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили на выставке «Оружие и безопасность - 2019» противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния». Создатели утверждают, что ее почти «невозможно сбить».

По словам конструкторов, скорость «Молнии» составляет почти 2-2,5 тысячи километров в час. Ракетами вооружат самолеты Су-27 и Су24М, имеющиеся на вооружении ВВС Украины. Для установки необходимо минимальное переоборудование самолетов, отмечают инженеры. Также их можно оснастить осколочно-фугасной и фугасно-проникающими боевыми частями.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, сегодня в мире практически нет оборудования, которое может защитить от украинской «Молнии».