СМИ: автобус с россиянами опрокинулся во Франции

Во Франции опрокинулся автобус, следовавший из Парижа в Лондон. В результате ДТП 33 человека пострадали. Среди них есть и россияне. Об этом сообщает Courrier Picard.

Транспортное средство слетело с дороги из-за мокрого асфальта, после чего ударилось об ограждение и перевернулось.

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Всего в момент аварии в салоне находились 33 человека, включая водителя. Четверо получили тяжелые ранения, остальные отделались легкими травмами.

Инцидент произошел на автостраде А1, недалеко от коммуны Перон.

Тем не менее, как пишет РИА Новости, в российском посольстве во Франции опровергли информацию о нахождении в автобусе граждан РФ.