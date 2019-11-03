Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для человека

Из-за аномального тепла в ноябре некоторые метеочувствительные россияне могут ощутить недомогание. Об этом заявила главный кардиолог Москвы Елена Васильева.

Она подчеркнула, что связь самочувствия с погодой отмечают не так много людей.

«Как правило, это люди, которые уже имеют кардиологические проблемы и проблемы с сосудами, да и среди них таких не более 20%», - заявила Васильева РБК.

По словам врача, иногда пациенты замечают перепады артериального давления. Васильева также напомнила, что небольшие колебания давления в течение дня считаются нормой.

«При повышении же артериального давления утром в покое надо посоветоваться с врачом», - добавила она.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 5 и 6 ноября в Центральной России температура воздуха может прогреться до максимальных значений для текущего времени года: 10-11 градусов выше нуля. По ее словам, в настоящее время на европейскую часть страны выходит циклон атлантического происхождения, благодаря ему ожидается практически субтропическое тепло.