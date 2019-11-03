Авиация МЧС помогла ликвидировать очаги природных пожаров в Сербии
Сейчас на территории страны нет действующих очагов природных пожаров, дыма и термоточек.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Самолет Ил-76 МЧС России принимает участие в тушении очагов природных пожаров в районах Сербии, которые недоступны наземной группировке.
2 ноября с помощью авиации МЧС был остановлен фронт огня на высоте 1500-1800 метров. 3 ноября самолет произвел один вылет и сбросил 42 тонны воды. Удалось ликвидировать оставшиеся очаги пожаров.
Сейчас в Сербии отсутствуют действующие очаги природных пожаров, дыма и термоточки. Поэтому планируется возвращение самолета в Москву 4 ноября.
За ситуацией продолжают следить сотрудники Сектора по ЧС МВД Сербии и Российско-сербского гуманитарного центра.