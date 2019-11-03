«Тепловая аномалия»: температурные рекорды зафиксированы в России

Лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных метеонаблюдений - с 1891 года. Такие же показатели зафиксированы в сентябре и октябре. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Помимо нескольких регионов, средняя температура во втором осеннем месяце была на 2-4 градуса выше нормы.

«Самые крупные положительные аномалии сформировались в арктическом регионе страны. На Земле Франца Иосифа и на Северной Земле они составили +8° и более», - говорится в сообщении синоптиков.

Метеорологи прогнозируют: россиян ждет «розовая зима». По предварительным данным, декабрь, январь и февраль выдадутся теплыми для зимнего времени года.