Как правильно употреблять рыбные консервы: советы диетолога

Рыбные консервы при правильном употреблении являются источником незаменимых жирных кислот Омега-3, витаминов D и группы В, кальция, фосфора, селена и цинка. Об этом рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.

По ее словам, в рыбных консервах в больших количествах содержится белок, в этом плане особенно примечателен тунец, он усваивается человеческим организмом на 95%. Врач назвала печень трески чемпионом по содержанию витамина D и Омега-3 жирных кислот. Солнцева порекомендовала людям старше 40 лет отдавать предпочтение салатам с более жирными рыбными консервами.

«Я бы не советовала покупать консервы в томатном соусе, со вкусовыми добавками, с растительным маслом. В них соотношение Омега-3 и Омега-6 жирных кислот (из растительного масла) может изменяться. Следует потреблять больше продуктов, содержащих Омега-3 жирные кислоты, а это рыба и морепродукты. Причем если консервы из них, то натуральные, в собственном соку», - рассказала эксперт aif.ru.

Солнцева не рекомендует использовать рыбные консервы в ежедневном рационе из-за большого содержания в них соли. Так, в одной банке консервированной рыбы содержится суточная норма соли. Еще одна опасность таких продуктов заключается в том, что хищные рыбы, в том числе и тунец, могут накапливать ртуть. Больше всего этого вредные соединения содержатся в крупной и старой рыбе, при этом ни замораживание, ни термическая обработка не влияют на его содержание в продукте.

«Продукты из тунца и других хищных рыб (акула, рыба-меч, марлин) не стоит есть беременным и детям», - отметила врач.

Также Солнцева порекомендовала для наибольшей пользы разнообразить меню и чередовать употребление пресноводной и нежирной рыбы с жирной морской.