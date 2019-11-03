«Убийственный проект»: почему «Северный поток - 2» сеет панику у русофобов
На этой неделе произошло событие, которое обрушилось на русофобов всего мира как холодный душ. Дания после двух с половиной лет дала добро на прокладку газопровода «Северный поток - 2» в своей исключительной экономической зоне.
Экономических оснований тянуть с этим решением не было никаких, абсолютно все понимают выгоды, которые дает проект Европе, но по политическим мотивам Копенгаген затягивал процесс как только мог.
Что только не писали в западных газетах и как только не называли «Северный поток - 2». Вот лишь некоторые варианты:
The Observer, «"Северный поток-2" - убийственный проект».
The Economist, «Газопровод "Северный поток - 2" является российской ловушкой».
Deutsche Welle, «"Северный поток-2" - это политическое оружие для России».
Такого яростного сопротивления в западной прессе еще не испытывал ни один российский проект. Содержание статей европейских и американских изданий граничило с паранойей, а по количеству упоминаний в СМИ «Северный поток - 2» затмил большинство мировых новостей.
И все же, построенная исключительно на русофобии информационная крепость экономических аргументов не выдержала. Последний оплот рухнул.
Почему Дания все же разрешила строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне и как это произошло - смотрите в репортаже Виталия Акиньшина.