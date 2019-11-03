«Убийственный проект»: почему «Северный поток - 2» сеет панику у русофобов

На этой неделе произошло событие, которое обрушилось на русофобов всего мира как холодный душ. Дания после двух с половиной лет дала добро на прокладку газопровода «Северный поток - 2» в своей исключительной экономической зоне.

Экономических оснований тянуть с этим решением не было никаких, абсолютно все понимают выгоды, которые дает проект Европе, но по политическим мотивам Копенгаген затягивал процесс как только мог.

Что только не писали в западных газетах и как только не называли «Северный поток - 2». Вот лишь некоторые варианты:

The Observer, «"Северный поток-2" - убийственный проект». The Economist, «Газопровод "Северный поток - 2" является российской ловушкой». Deutsche Welle, «"Северный поток-2" - это политическое оружие для России».

Такого яростного сопротивления в западной прессе еще не испытывал ни один российский проект. Содержание статей европейских и американских изданий граничило с паранойей, а по количеству упоминаний в СМИ «Северный поток - 2» затмил большинство мировых новостей.

И все же, построенная исключительно на русофобии информационная крепость экономических аргументов не выдержала. Последний оплот рухнул.

Почему Дания все же разрешила строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне и как это произошло - смотрите в репортаже Виталия Акиньшина.