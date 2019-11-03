Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Оптимизация системы здравоохранения, состоявшаяся в российских регионах, прошла безуспешно, считает заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», - заявила она в эфире «России 1».

Как отметил первый вице-премьер Антон Силуанов, модернизация поликлиник и больниц не проводилась многие годы, из-за этого состояние многих из них можно оценить как ужасное.

Реформа здравоохранения началась в 2010 году. Ее суть заключалась в оптимизации расходов за счет закрытия неэффективных медицинских учреждений и расширения функционала эффективных больниц.