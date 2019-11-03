Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Недавняя оптимизация в учреждениях здравоохранения страны была проведена не так, как планировалось изначально.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Оптимизация системы здравоохранения, состоявшаяся в российских регионах, прошла безуспешно, считает заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», - заявила она в эфире «России 1».
Как отметил первый вице-премьер Антон Силуанов, модернизация поликлиник и больниц не проводилась многие годы, из-за этого состояние многих из них можно оценить как ужасное.
Реформа здравоохранения началась в 2010 году. Ее суть заключалась в оптимизации расходов за счет закрытия неэффективных медицинских учреждений и расширения функционала эффективных больниц.