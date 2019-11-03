Пьяный водитель иномарки врезался в автобус в Иркутске: видео момента ДТП

Утром 3 ноября в Иркутске на улице Трактовой столкнулись автомобиль Nissan AD и автобус №28р.

По предварительным данным, 31-летний водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения. В результате ДТП травмы получил пассажир иномарки. В автобусе находились 25 человек, никто из них не пострадал, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области изданию IRK.ru.

Обстоятельства аварии выясняются. В отношении водителя Nissan AD был составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».