Диетолог перечислила продукты, ухудшающие настроение

При плохом настроении диетолог посоветовала отказаться от соленого, жирного, сладкого и алкоголя. Как рассказала врач Елена Соломатина, такие продукты сначала приподнимают настрой, а после наступают интоксикация и обезвоживание, а «самочувствие и настроение падают».

По словам диетолога, лучше не есть сладкое на голодный желудок. Она объяснила это тем, что уровень глюкозы сначала повысится, а потом резко упадет, в результате «легкую эйфорию сменят усталость, раздражительность».

Соломатина предостерегла от желания употреблять соленое: сначала такая еда придаст бодрость, а потом приведет к упадку сил. Это относится к сосискам, колбасам, бекону и любому другому виду обработанного мяса.

Она также предложила отказаться от салатов под майонезом и жирного мяса - эти блюда усугубят настроение, так как «желудок оттянет» для переваривания тяжелой пищи большое количество крови», и это приведет к усталости.

Улучшить настроение, по словам врача, помогут помидоры, бананы, цитрусовые, а также грибы вешенки. Также Соломатина рекомендует употреблять морковь, орехи, темный шоколад, йогурт и кисломолочные продукты.

Побороть плохое настроение также помогут овсянка, жирная рыба и паста с морепродуктами, финики, сухофрукты и зеленый чай, сообщает «Вечерняя Москва».