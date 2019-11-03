Пони устроил гонки с машинами на улице Магнитогорска

Автомобилисты Магнитогорска спасли пони, который сбежал от хозяина. Пробежку животного по проезжей части снял на видеорегистратор водитель одной из проезжавших мимо машин.

Пони бежал посреди дороги, поэтому несколько неравнодушных автолюбителей аккуратно прижали его к обочине, чтобы скакун не пострадал от встречных машин.

После того, как животное удалось остановить, один из мужчин взял его за поводья, добавив: «Там девчонка идет, надо отдать».