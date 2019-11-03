Названа дата похорон убитых в Москве братьев Эльджаркиевых
Тела погибших в ближайшее время репатриируют в Ингушетию.
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Похороны убитых в результате вооруженного нападения в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата нейрохирурга Абдулахмеда Эльджаркиева пройдут 4 ноября. Об этом заявил председатель общественного совета МВД по Ингушетии Магомед Бекмурзиев.
«Сейчас проводятся следственные действия и экспертиза», - отметил он.
Тела погибших доставят в республику в ближайшее время, сообщает ТАСС.
Бекмурзиев подчеркнул: смерть Эльджаркиевых - огромная утрата и горе.
Напомним, трагедия произошла вечером, 2 ноября. Вооруженный мужчина убил двоих человек и скрылся с места преступления вместе с сообщниками.
По факту двойного убийства заведено уголовное дело.