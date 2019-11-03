Медведев предложил провести совместные морские учения РФ и стран АСЕАН

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает возможным проведение совместных морских учений России и стран АСЕАН. Об этом он заявил в интервью газете Bangkok Post в преддверии своего визита на саммит АСЕАН в столицу Таиланда.

Премьер напомнил о масштабных маневрах на море в Сингапуре, которые прошли в рамках Совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА плюс»).

«Можно подумать о запуске подобных учений и в российско-асеановском формате», - отметил Медведев.

Он выразил уверенность, что подобные маневры повысят морскую безопасность «десятки».

Напомним, Дмитрий Медведев примет участие в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также Восточноазиатском саммите в Бангкоке, которые состоятся 3-4 ноября. Он выступит на саммите и проведет ряд двусторонних встреч.