«Я люблю нефть»: сколько зарабатывает тандем солдат США и контрабандистов в Сирии

В Сирии, на северо-востоке страны, российские военные на этой неделе объединили свои усилия с турецкими отрядами и начали совместное патрулирование приграничной зоны.

Там, где сейчас порядок гарантируют наши военнослужащие, еще недавно стояли американские войска. Частично они покинули свои позиции, но окончательно уходить из Сирии не собираются. И даже не скрывают, почему.

Вопросы мира и борьбы с терроризмом тут ни при чем. Север Сирии - район, богатый нефтью. И, вывозя черное золото с сирийских месторождений, а проще говоря, воруя ее, США получают десятки миллионов долларов.

Момент, когда турецких солдат встретили российские военные полицейские, чтобы патрулировать на сирийской территории, откуда совсем недавно ушли американцы - действительно исторический. За ним наблюдал весь мир.

Наши военные полицейские уже проработали несколько маршрутов. Кроме совместных патрулей два раза в неделю, безопасность в регионе обеспечивают правительственные силы - вдоль границы разместили 15 пограничных постов.

Что касается солдат США, то они покинули свои базы на севере страны и теперь охраняют нефтяные поля на востоке. Численность контингента после всех перемещений сократилась всего на 100 человек, зато группировка усилилась БМП и танками Abrams.

По заявлению Вашингтона, с помощью военной техники американские военные будут защищать нефтяные месторождения в Сирии. Что парадоксально - от самих же сирийцев. Вот заявление президента США Дональда Трампа:

«Прекращение огня в Сирии хорошо закрепилось. Мы сохранили нефть. Патрулировать границу в Сирии могут другие, откровенно говоря. И Турция воевала там тысячи лет. Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы оставили в Сирии солдат, так как сохраняем за собой нефть. Мне нравится нефть».

В МИД РФ дали оценку действиям Вашингтона. Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пользуются напряженной обстановкой в регионе, чтобы оправдывать собственное присутствие в стране.

«Любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной. Мы исходим из этого. Наши американские коллеги прекрасно знают о нашей позиции. Будем ее отстаивать», - констатировал российский министр.

О том, как солдаты армии США защищают караваны автоцистерн контрабандистов, вывозящих сирийскую нефть из страны, и когда у законной сирийской власти появится возможность потребовать свои богатства назад - смотрите в репортаже Павла Ремнева.