Брат Эльджаркиева, убитый вместе с начальником центра «Э» МВД Ингушетии, работал в Москве врачом

Брат убитого в Москве начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии, погибший вместе с ним, работал в одной их столичных клиник врачом. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ингушетии.

Ибрагим и Абдулахмед Эльджаркиевы были застрелены 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. Преступник совершил не менее 10 выстрелов и скрылся на автомобиле.

Соболезнования семье погибших выразил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Уверен, мы все будем хранить светлую память об Ибрагиме, как о настоящем офицере, непримиримым борце с преступностью, защитнике мира и безопасности в регионе», - заявил он.

По факту двойного возбуждено уголовное дело. Его уже передали в центральный аппарат СК. Глава Ингушетии отметил, что в МВД региона окажут всю необходимую помощь для раскрытия убийства братьев Эльджаркиевых.