В Золотом приступили к разминированию территорий

Процесс разминирования начался на участке разведения сил и средств в районе поселке Золотое под Луганском. Об этом проинформировал начальник пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Украины Андрей Агеев.

Начало процесса зафиксировано в отчете ОБСЕ, отметил он. Всего на участке работают пять саперных расчетов, сообщает агентство УНН.

Ранее Украина сняла ограничение на передвижение жителей в Золотом. Как известно, за 12 последних дней в населенном пункте не зафиксировано ни единого нарушения режима огня.

Уже завтра, 4 ноября, процесс разведения сил и средств должен начаться в пункте Петровское Донецкой области.