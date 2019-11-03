СМИ: дочь Евы Польны госпитализировали в критическом состоянии
У девочки был тяжелейший приступ астмы.
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Дочь российской певицы Евы Польны в критическом состоянии находится в одной из больниц Подмосковья.
Как сообщает канал Baza, 14-летняя девочка в настоящее время находится в реанимации закрытой клиники в бессознательном состоянии. У подростка был тяжелейший приступ астмы.
Медики не смогли купировать острое состояние на месте, поэтому было принято решение госпитализировать девочку в больницу.