Снаряд времен ВОВ разорвался в многоквартирном доме в Ленобласти

Снаряд времен Великой Отечественной войны разорвался в квартире жилого дома в городе Сланцы Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

«В коридоре однокомнатной квартиры при разборе боеприпаса, предположительно, времен Великой Отечественной войны 57-летним гражданином произошло возгорание пороха», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили ТАСС в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина хотел разобрать снаряд малого калибра. Он получил термические ожоги и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В больницу с отравлением угарным газом попала также 51-летняя женщина.

Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. Эвакуация жителей дома не потребовалась, электроснабжение также не было нарушено.