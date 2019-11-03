В ДНР заявили о готовности начать разведение сил в Петровском

В ДНР готовы к практической части разведения сил и средств в Петровском. Об этом представители самопровозглашенной республики доложили в ОБСЕ, рассказали журналистам в СЦКК.

Информация о ситуации на участке была отправлена мониторинговой миссии ОБСЕ накануне.

«В понедельник, 4 ноября, как было установлено, в 13.00 по московскому времени силами ДНР будет запущена сигнальная ракета белого цвета, сигнализирующая о готовности приступить к практической части реализации», - добавили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщений от Киева в ОБСЕ к настоящему моменту не поступало. Тем не менее, как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, разведение сил в Петровском начнется в срок.