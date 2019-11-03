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Без случайных людей: детали заседания Конституционного комитета Сирии

Федор Иваница
18:58 03.11.2019
Еще совсем недавно в это невозможно было поверить: усадить за один стол тех, кто поначалу отрицал любой прямой диалог друг с другом - это уже победа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИД РФ

На этой неделе на Ближнем Востоке начался процесс, о котором стороны межсирийского гражданского конфликта еще несколько лет назад даже не могли помыслить. На нейтральной территории, в Женеве, впервые за одним столом собрались 150 сирийских делегатов - представители правительства, оппозиции и гражданского общества.

Этот тот самый формат и диалог, о котором ранее договорились Россия, Турция и Иран и который потом был закреплен в ходе уже исторических шестичасовых переговоров Путина и Эрдогана в Сочи.

То, что провести такую встречу и усадить конфликтующие сирийские стороны за стол переговоров будет, мягко говоря, непросто, было понятно с самого начала. Все восемь лет, что в Сирии идет гражданская война, сторонники Асада и оппозиция категорически не хотели слушать друг друга и любые попытки найти компромисс заканчивались провалом.

Вот и в этот раз, в Женеве, чтобы стороны не разругались с самого начала, всех делегатов сразу не стали сажать рядом, и даже в зал заседаний их заводили с разных сторон.

Интерес к этому событию огромный, его освещали бессчетное количество журналистов. При этом даже в ООН опасались, что в последний момент все может сорваться и кто-то устроит демарш.

Из тех, кто принимал участие в заседании, совершенно точно не было случайных людей - ведь именно составление единого списка представителей и было главной проблемой на пути к запуску политического процесса. Что и не удивительно, поскольку эти люди и будут писать новую сирийскую конституцию.

Как прошли переговоры Конституционного комитета Сирии - в репортаже Федора Иваницы.

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