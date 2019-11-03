«Пени исчезают в полночь»: «Мосэнергосбыт» запустил акцию к Новому году

«Мосэнергосбыт» запустил акцию «Пени исчезают в полночь». Она стартовала 1 ноября и продлится до наступления нового года. Согласно условиям акции, если участник выполнит все условия, то будут списаны пени, начисленные за несвоевременную оплату электроэнергии.

«Ваши пени будут списаны, если вы оплатите задолженность и текущие начисления за электроэнергию в счетах за октябрь и ноябрь 2019 года и передадите показания с 15 до 26 декабря (включительно)», - заявлено на сайте «Мосэнергосбыта».

Добавляется, что второй пункт условий не нужно выполнять тем, чьи электросчетчики передают показания автоматически.

«При оплате всей суммы счета или счетов с учетом пеней образуется переплата по лицевому счету. Она будет учтена при оплате электроэнергии, потребленной в следующих периодах (при условии выполнения всех условий акции)», - сообщили также в компании.

Итоги будут подведены с 10 по 31 января будущего года. Если все условия акции соблюдены, то клиент получит счет за январь 2020 года с аннулированными пенями.