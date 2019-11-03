Полный зал, шпагаты и обещание выступить в 80 лет: как прошел концерт Пугачевой в Минске

В субботу, 2 ноября, на «Минск-Арене» в Республике Беларусь состоялся сольный концерт примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

«Вы все знаете — Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем», - поприветствовала со сцены артистка.

Выступление Аллы Борисовны было приурочено к ее 70-летию и, как выяснилось, оказалось непредвиденным.

«Этот концерт совершенно непредвиден мною. Но раз пригласили, думаю, приду! А больше никуда!», - сказала Пугачева.

Поклонники радовали любимую артистку бурными апплодисментами и обеспечили в зале полный аншлаг.

Поддержать примадонну приехала балерина Анастасия Волочкова, которая приняла участие в одном из номеров концертной программы.

«Королева Инстаграмма», - прокомментировала Алла.

«Скажите мне просто: "Аллочка, дольше живи!" В подарок достаточно мне подтверждения именно вашей любви», - сказала в завершение Пугачева.

По словам артистки, в ближайшие 10 лет ее сольных концертов не предвидится.

«Теперь, если и выступлю, то только в 80!». – заявила Алла Борисовна.

В 2019 году в честь 70-летнего юбилея в Кремлевском дворце состоялся первый, после ухода со сцены в 2009 году, сольный концерт примадонны.