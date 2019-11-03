Украине предрекли «печальный сценарий» без авиасообщения с Россией

Авиационная сфера Украины не сможет развиваться без восстановления сообщения с Россией. С таким заявлением выступил директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

«О развитии полноценного хаба и перехвате потока авиапассажиров между Европой и Азией украинцам остается только фантазировать», - считает он.

По мнению Белашко, Киеву стоит начать вести диалог с Москвой по нормализации авиасообщения. В противном случае, «украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий», пишет он в своем Facebook. Беляшко прогнозирует, что без полетов в Россию и обратно Украине придется сократить персонал, работающий в сфере, закрыть ряд маршрутов, что ухудшит логистический климат.

В Совфеде в свою очередь согласились с данными рассуждениями.