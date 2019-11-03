Пугачева сообщила о перерыве в выступлениях на десять лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что сделает 10-летний перерыв в выступлениях. Об этом она сказала на концерте, который прошел накануне в Минске.

«Концерт совершенно непредвиденный мною. Но раз пригласили, думаю - приду. В больше никуда. Все. Теперь ждите. Теперь, если выступлю, только в 80», - заявила со сцены 70-летняя певица.

Сольный концерт Аллы Пугачевой состоялся 2 ноября на «Минск-Арене». Это самая большая площадка Белоруссии. Выступление было приурочено к 70-летию певицы.

Пугачева ушла со сцены в 2009 году. В 2019-м состоялся ее первый сольный концерт после длительного перерыва. Он прошел в Кремлевском дворце.