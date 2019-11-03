Умер актер из сериалов «Скорой помощи» и «Клана Сопрано» Брайан Тарантина

Брайан Тарантина, который снимался в фильме «Талантливый мистер Рипли» и телесериале «Скорая помощь», скончался в возрасте 60 лет.

Как рассказала THR представитель артиста Лорим Смит, Тарантина умер от осложнений после недавно перенесенной болезни.

Полиция обнаружила тело актера в его нью-йоркской квартире, мужчина лежал на диване. Чтобы установить точную причину смерти специалисты проведут вскрытие.

Также актер снимался в сериалах «Клан Сопрано» и «Удивительная миссис Мейзел». За участие во втором проекте в начале 2019 года вместе с коллегами Тарантина получил премию Гильдии киноактеров США за «лучший актерский состав в комедийном сериале».