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Пройдя сквозь «коридор позора»: как Зеленский намерен возвращать Донбасс

Юлия Шатилова
18:40 03.11.2019
В Золотом и Петровском началось разведение сил, но на родине президент Украины продолжает подвергаться жесткой критике и унижениям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: president.gov.ua

Если разведение сил в Донбассе, начавшееся на этой неделе, действительно состоится и все в Золотом и Петровском пройдет по плану, то путь к встрече «нормандской четверки», фактически, будет открыт. Разведение войск именно в этих населенных пунктах и подтверждение текста «формулы Штайнмайера» были необходимыми для встречи условиями.

Пока же соратники Владимира Зеленского жалуются, что президент Украины измучен и очень устал. Причина тому - потоки негатива, которые льются на него из СМИ и которые, как выясняется, Зеленский воспринимает крайне болезненно.

По-человечески, наверное, понять его можно: как человек публичный он, конечно, привык нравиться, у актера это в крови. Но, выбрав путь большой политики, надо уметь держать удар и порой принимать тяжелые решения.

Эмоциональный разговор Зеленского с радикалами в Золотом моментально разошелся на цитаты. Фразу «Я же не лох какой-то» превратили в мемы. А в Тернополе ему приходилось пробираться через так называемый «коридор позора».

Признание в том, что Зеленский «устал» и измучен от льющегося на него отовсюду негатива, прозвучало спустя всего полгода президентства.

Обо всех проблемах, которые стоят сейчас перед президентом Украины, как он хочет вернуть Донбасс, почему генсек НАТО дает лишь туманные перспективы вступления Украины в альянс, к чему призывает назначенный советником секретаря СНБО бывший игрок КВН Сергей Сивохо и о последних скандалах в Раде - в репортаже Юлии Шатиловой.

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