«Настоящий офицер»: коллеги рассказали об убитом Ибрагиме Эльджаркиеве

МВД России публикует воспоминания коллег о начальнике Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагиме Эльджаркиеве, который был убит в Москве.

«Руководство и личный состав МВД России выражает самые искренние соболезнования родным и близким Ибрагима Абдул-Назировича, который посвятил свою жизнь служению закону, был непримиримым борцом с преступностью и терроризмом», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ингушской полиции, которые работали вместе с Эльджаркиевым, записали видеообращение. В нем правоохранители вспомнили годы совместной службы и пообещали сделать все возможное, чтобы преступники, совершившие убийство, были найдены и привлечены к ответственности.

Напомним, двойное убийство произошло второго ноября в российской столице на улице Академика Анохина. Злоумышленник совершил не менее 10 выстрелов и скрылся на автомобиле. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».