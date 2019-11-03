Уголовное дело об убийстве Ибрагима Эльджаркиева передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата 1988 года рождения передано в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана петренко.

«В целях оперативного установления полной картины произошедшего и скорейшего раскрытия преступления уголовное дело по поручению главы СК России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК России», - рассказала она.

Петренко также добавила, что следователи серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного дела уже за первые несколько часов расследования. Уже намечены приоритетные версии случившегося. Кроме того, по словам официального представителя СК РФ, отрабатывается круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Двойное убийство произошло 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. Преступник совершил не менее 10 выстрелов из пистолета и скрылся на автомобиле. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».