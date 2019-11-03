Когда почти никто уже не верил: как проходит разведение сторон в Донбассе

Все внимание на этой неделе было приковано к Донбассу. Там, похоже, состоялся первый этап разведения сил и средств. И обсуждали это и в Киеве, и в Москве, и в Будапеште, и в Париже с Берлином.

В понедельник, 28 октября, несмотря на протесты националистов, украинская сторона впервые за три недели ответила на запуск белой ракеты со стороны республик ДНР и ЛНР. Белая ракета - это условный сигнал, который должны подать и ополченцы ВСУ, символизирующий, что стороны готовы и можно синхронно начинать отвод войск.

Связано ли такое изменение поведения украинской стороны с тем, что в конце прошлой недели к ним на передовую приезжал Зеленский и уговаривал националистов отступить, или нет - пока не очень понятно. Да и в текущей ситуации - не принципиально.

Важно, что появился хоть и призрачный, но шанс, что наконец в Донбассе перестанут обстреливать мирные поселки и не будут гибнуть люди.

О том, как происходило разведение сторон, что происходит сейчас и когда начнется разминирование - смотрите в репортаже с передовой корреспондента «Звезды» Екатерины Габель.