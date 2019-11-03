Тарантино назвал лучший фильм этого года

Режиссер Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года. Об этом сообщил кинокритик издания Deadline Пит Хаммонд, который взял интервью у кинематографиста.

«Как бы странно это ни звучало, но Тарантино выбрал лучшим фильмом этого года "Капкан"», - сообщил Хаммонд.

Кинокартина «Капкан» рассказывает о девушке Хейли, которая, во время урагана во Флориде игнорируя приказы об эвакуации, направляется домой в поисках отца. Она находит его с ранениями и без сознания в подвале их дома, родственники оказываются в западне стихии. Дом быстро погружается под воду.