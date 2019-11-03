Инспекторы ДПС спасли лося из «дорожного капкана» в Казани: видео

Неравнодушный автолюбитель сообщил старшим лейтенантам полиции Айтугану Габдурахманову и Александру Григорьеву о лосе, который лежит на проезжей части.

Сотрудники ДПС, которые в это время находились на патрулировании, направились к указанному месту.

В районе лесопарка они обнаружили беспомощно лежавшего на дороге лося. Он застрял в отбойнике и не мог самостоятельно выбраться. Сотрудники ДПС высвободили его из дорожного ограждения, помогли подняться на ноги. На видео запечатлен момент, как один из инспекторов гладит лося по спине. Спустя некоторое время благодарный лось ушел в сторону леса.