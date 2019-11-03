Россия выступила за формирование Большого Евразийского Партнерства

Россия выступает за то, чтобы сформировать Большое Евразийское Партнерство. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с речью на Деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019, который проходит сейчас в Бангкоке.

Как уточнил глава российского кабмина, в новое партнерство могли бы войти страны-участницы ЕАЭС, АСЕАН и ШОС.

«Формирование (Большого Евразийского Партнерства) должно выстраиваться на принципах взаимного уважения и общей выгоды, буде открыто для присоединения всех заинтересованных государств», - цитирует Медведева «Интерфакс».

Российский премьер обратил внимание, что на пути создания партнерства уже «сделан большой шаг», имея ввиду подписания меморандума об экономическом сотрудничестве между ЕЭК и АСЕАН и утвреждения программы сотрудничества на 2020 год между этими же организациями.