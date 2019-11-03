В самолете премьера Японии произошел пожар

На борту самолета японского премьер-министра Синдзо Абэ произошло небольшое возгорание, когда он летел в Таиланд на саммит АСЕАН.

Предназначенный для разогревания еды духовой шкаф загорелся, но огонь быстро потушили, пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo. Никто из членов экипажа воздушного судна и пассажиров в результате инцидента не пострадал. Точная причина возгорания не сообщается.

Лайнер продолжил свой рейс до Бангкока. Там 2 ноября стартовал саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Главным мероприятием станет Восточноазиатский саммит, который по традиции завершит очередной год деятельности АСЕАН.