В СК рассказали о прогрессе в раскрытии убийства Ибрагима Эльджаркиева

Следователями определен круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления: намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления», - приводятся ее слова на сайте ведомства.

По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат СК, отметила Петренко.

Напомним, Эльджаркиев и его брат были застрелены в Москве второго ноября. Происшествие случилось на улице Академика Анохина. Киллер сделал не менее четырех выстрелов из пистолета и скрылся с места преступления.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как убийца с сообщниками бросил автомобиль вскоре после расстрела. По информации СМИ, злоумышленники оставили иномарку неподалеку - в районе проспекта Вернадского. Уточняется, что оформлена она была на столичную компанию «Сателлит ИТ».

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Свою профессиональную деятельность Эльджаркиев начал в 2004 году в региональном управлении ФСКН. В 2016 году он возглавил Центр по противодействию экстремизму в МВД. Под его руководством были раскрыты десятки преступлений, из криминального оборота изъяты свыше тысячи единиц оружия и боеприпасов. Кроме того, была пресечена деятельность четырех экстремистских ОПГ.