За пять лет войны в Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей

За время вооруженного конфликта на юго-востоке Украины погибли свыше 3,3 тысяч мирных граждан, еще примерно 9 тысяч получили ранения. Об этом сообщили в ООН.

Также, по данным организации, 1,3 миллиона человек стали внутренними переселенцами, а еще 3,5 миллиона нуждаются в помощи.

«В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам», - добавили в ООН.

Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины начались в апреле 2014 года. В мае того же года в этих регионах прошли референдумы, после чего была провозглашена независимость ДНР и ЛНР.

Представители самопровозглашенных республик потребовали выведения войск украинской армии с территорий, которые они считали своими, ВСУ в ответ усилили группировку, и конфликт постепенно перетек в острую фазу.

© Екатерина Габель, ТРК "Звезда"

В начале сентября 2014 года было заключено перемирие, и интенсивность обстрелов и боевых действий стала снижаться, но уже в середине января 2015-го активное вооруженное противостояние началось по всей линии фронта.

Новое перемирие в виде так называемых Минских соглашений было заключено по итогам переговоров «нормандской четверки» в Минске 11-12 февраля. Это остановило острую фазу конфликта, но ВСУ обстрелы территорий ДНР и ЛНР не прекратили, регулярно эти самые соглашения нарушая.

© Екатерина Габель, ТРК "Звезда"

На этой неделе в Донбассе наконец начался процесс разведения сил.