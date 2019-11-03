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СМИ: убийство Эльджаркиева готовилось несколько недель

Александра Арсентьева
12:27 03.11.2019
Следователями рассматриваются несколько версий преступления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Преступники готовились несколько недель к убийству главы центра «Э» МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

«Они изготовили клоны автомобильных номеров, изучили маршруты передвижения жертв за пределами Ингушетии и были осведомлены о планах Эльджаркиева остановиться в Москве у брата», - сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Следователями рассматриваются несколько версий преступления. Приоритетными из них являются служебная деятельность убитого, месть со стороны экстремистских групп республики или личные мотивы. Также источник отметил, что сотрудникам СКР в момент преступления удалось отследить сигналы мобильных телефонов.

Напомним, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда расстреляли накануне на улице Академика Анохина в Москве. На возможную причастность к убийству главы центра «Э» проверяют девять человек.

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