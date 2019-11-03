Полиция Екатеринбурга устанавливает личность пассажира, избившего кондуктора

Полиция изучает камеры видеонаблюдения и устанавливает личности избивших кондуктора пассажиров, рассказал «Звезде» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Такое происшествие в Екатеринбурге зарегистрировано. Для установления тяжести причиненного вреда здоровью пострадавший кондуктор - молодой человек 1996 г.р. - направлен органами внутренних дел на прохождение судебно-медицинского обследования», - отметил Горелых.

По версии полиции, неадекватный пассажир после словесной перепалки нанес кондуктору несколько ударов. После избиения мужчина и его приятели вышли из автобуса и скрылись.

«Сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения, а также устанавливают и опрашивают очевидцев инцидента. Выясняют личности местонахождения подозреваемого и двух его товарищей», - добавил глава пресс-службы.

Ранее было опубликовано видео избиения пассажиром кондуктора в салоне автобуса №25 в Екатеринбурге.