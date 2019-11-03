Патриарх Кирилл прекратил поминать главу Элладской церкви

Патриарх Кирилл, как и ожидалось, прекратил поминать главу Элладской православной церкви архиепископа Иеронима. Этого впервые не произошло на воскресной службе, 3 ноября, в храме Христа Спасителя.

Имя архиепископа было вычеркнуто из богослужебного порядка упоминания предстоятелей РПЦ, который называется диптихом. Это означает прекращение евхаристического общения с ним, уточняет РИА Новости.

Причиной прекращения поминания главы Элладской церкви стало то, что архиепископ Иероним признал ПЦУ - неканоническую религиозную структуру Украины. Напомним, в конце прошлого месяца он направил главе ПЦУ Епифанию Думенко мирную грамоту.

Стоит отметить, что грамота была отправлена вскоре после того, как РПЦ предупредила Элладскую церковь о разрыве в случае признания украинского раскола.

Накануне председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион сообщил журналистам, что РПЦ прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви.